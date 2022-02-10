Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han'a rahmet ve özlemle

33 yıl süren saltanatı süresince değişen sadece Abdülhamid Han'ın silüeti değildi! İleri görüşlülüğü, dehası, cesareti, yenilikçiliği ve adaletiyle bugünümüze kılavuz oldu. Vefatının 104. yılında Ulu Hakan'ı rahmet ve özlemle anıyoruz...

Abdülhamid, Osmanlı tarihinde belki de en çok merak edilen padişahlardan biri. Osmanlı Devleti'nin 34'üncü padişahı olan Sultan II. Abdülhamid, dünyanın en buhranlı döneminde tahta çıkmış, Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuş ve dindar bir yaşam sürmüştü. Çok yönlü bir eğitimden geçmiş, adaletle yönetilen siyaset anlayışını benimsemiş, diğer ülkelere karşı başarılı bir diplomasi yürütmüştü. 33 yıl süren saltanatı süresince değişen sadece Abdülhamid Han'ın silüeti değildi! İleri görüşlülüğü, dehası, cesareti, yenilikçiliği ve adaletiyle bugünümüze kılavuz oldu.

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