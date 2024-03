İşgalcilerin elindeki Osmanlı sancakları

El-Halil Camii, üç peygamberin kabrinin barındırması sebebiyle tarih boyunca büyük bir ilgi ve hürmete layık oldu. Osmanlı askerleri de bu hürmetin bir nişanesi olarak sancaklarını camiye bırakırlardı. 1917'de gerçekleşen Filistin'in işgalinden sonra da bu sancaklar caminin içinde asılı kalmaya devam etti. Lakin sancaklar 1967'deki işgal ile katlanarak kabrin içine atıldı. El-Halil Camii'nin içindeki 15 Osmanlı sancağının akıbetini Araştırmacı Yazar Dr. Mehmet Tütüncü anlattı.

Araştırmacı Yazar Dr. Mehmet Tütüncü, yıllar önce fark ettiği el-Halil Camii'ndeki Osmanlı sancaklarının hikayesini şöyle anlattı:

"Uzun yıllar önce El- Halil Camii'nde inceleme yaparken orada bir köşede, Osmanlı sancakları olduğunu tespit ettim. Tabii, bu sancakların hikayesi önemli. Çünkü bu sancaklar Osmanlı ordu birlikleri tarafından oraya bırakıldı. Filistin cephesinde çatışmış, Medine'de, Fahrettin Paşa'nın çatışmaları sırasında Osmanlı'ya dönen askerler veya daha önce I. Dünya Savaşı öncesi bir hatıra olarak oraya sancaklarını hediye etmişler. Hatta sancaktarlarının çoğunun üzerinde de işte de "Şu alayın, şu taburunun askerleri El- Halil'e geldik ve bu sancağı Hazreti İbrahim'in (AS) mezarına hediye ettik" diye yazmışlar."

Dr. Mehmet Tütüncü konuşmasında ayrıca El-Halil Camii'nin öneminden de bahsetti:

"El-Halil neden önemli? İsminden de belli: El- Halil, Hazreti İbrahim'in (AS) mezarının bulunduğu şehir. Hz. İbrahim (AS) peygamberlerimizin en önemlilerinden biri. Onun oğlu Hz. İshak (AS) ve onun da oğlu Hz. Yakup (AS) orada yatıyorlar ve bu yönden de manevi-maddi değeri yüksek bir makam. Bu makama Osmanlılar tarafından bir gelenek olarak sancak hediye edilmesi gelişmiş ve bu sancaklar orada uzun yıllar durmuşlar."

Sancakların esrarını ve bulunma hikayesini ise Tütüncü şöyle anlattı:

"Ben 2004 yılında bir vesileyle gittiğimde o sancakların bazılarının fotoğraflarını alabildim. Yani şöyle, orası bildiğiniz gibi Hz. İbrahim Camii, 1967'den beri İsrailliler tarafından bir kısmı işgal edildi. Bir kısmını Yahudiler kullanıyor, bir kısmını Müslümanlar kullanıyor. O sancakların olduğu oda da Hz. İbrahim'in (AS) mezarının olduğu oda. Yani tam odanın ortasından ikiye bölmüşler, bir tarafında Yahudiler bir tarafında da Müslümanlar ibadet ediyorlar ve bu sancaklar da tam o odada. Oraya hiç kimsenin girmesine müsaade etmiyorlar. Çünkü çatışmalı bölge, iki tarafında hak iddia ettiği bir bölge ve bu bölgede bu sancakların incelenmesi mümkün olmuyor. Ben, Filistinli oradaki bazı yazarlar ile görüştüm. O sancakların eski fotoğraflarını alabildim. Siyah beyaz çekilmiş 50'lerde, 60'larda. Daha henüz İsrail işgali veya İsrail şeyi başlamadığı zaman yapılan fotoğrafları alabildim ve onları da İngilizce olarak yazdım. Turkish Palestine kitabında, 2009 yılında kitaba resimleriyle birlikte koyaraktan deşifrelerini de vererekten yayınlamış oldum."

