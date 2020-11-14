Farkında mısınız? - İstanbul'un orta noktasına götürüyoruz!

Her gün önünden geçip gittiğimiz fakat dikkatimizden kaçan tarihin tanıklarıyla tanışmanın zamanı geldi. Bu hafta, yeni formatımız olan "Farkında mısınız" serimizle karşınızdayız. Kadim medeniyetin izlerini unutulmaması, tarihi belleğimize sahip çıkılması amacıyla oluşturduğumuz bu formatımızda kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz. İlk olarak şöyle bir soruyla başlayalım: Sizce tarih boyunca birçok medeniyetin başkenti olan İstanbul’un merkezi neresi?

Eski İstanbul'un kalbi 'yeşil sütun' adlı içeriğimizi okumak için tıklayınız.

'Şehzadebaşı Camisi'ne dair az bilinen gerçekler adlı içeriğimizi okumak için tıklayınız :

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kamera - Kurgu: Ahmed Helal

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