Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Türkmenistan

Cennet kapılarının açıldığı mübarek Ramazan tüm İslam coğrafyası için oldukça mühimdir. Öyle ki bu ay için her bir Müslüman ülke ayrı ayrı geleneklere sahiptir. Peki, halılarıyla meşhur Türkmenistan’da Ramazan ayı nasıl idrak edilir?

Müslüman bir ülke olan Türkmenistan, Sovyetler Birliği döneminde Ramazan'ı hakkıyla yaşayamamış 2000'li yıllardan sonra mübarek ayı layıkıyla eda edebilir duruma gelmiştir.

Halk, öğle saatlerinde misafirliğe gitmeme hususunda ihtimam gösterir ve bu ayda düğün yapmayı tercih etmez.

Türkistan geleneklerinden biri olan Ýaremezan, sokaklarda Ramazan ayının on dördüncü günü gün batımından yatsı namazına değin çocuklar tarafından bir hocanın önderliğinde kapı kapı dolaşarak söylenen manilerdir.

Kapısında "ýaremezan" söylenen evin sahibi gönlünden ne koparsa hediye eder. Bu şekilde bütün evler gezilir.

1930'lu yıllardan sonra çeşitli nedenlerle bu gelenek seyrekleşmiştir.

Yaremezan ayları,

Geldi-geçer baýları,

Merediñ on dördüne,

Ýalkım saçar aýları.

Başta Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan'ı mübarek olsun.

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