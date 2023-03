Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: İran

On bir ayın sultanı Ramazan, tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılanır. Başı rahmet, ortası merhamet, sonu cehennemden azat olan mübarek ayda Müslüman coğrafyanın her bir köşesi kendine has gelenekleri ile faziletli mevsimi layıkıyla idrak eder. Peki, kadim bir tarihe sahip İran’da Ramazan nasıl yaşanıyor?

🔹 Mübarek Ramazan ayına İran halkı genellikle evlerini ve camileri temizleyerek hazırlık yapıyor. Bu fazilet yüklü ayı çoğu insan, arifesinde oruç tutarak karşılar. Eski zamanlarda aileler haftada en az iki veya üç defa birbirlerine iftara giderken günümüzde bu adet çeşitli sebeplerle giderek azalmaktadır. Bununla birlikte İran'daki camilerde her gün iftar sofraları kurulur.

🔹İftarlarda genelde "Rabbena" münacaatı dinlenir. Bu İranlılar için Ramazan ayının vazgeçilmez bir adetidir. Münacaatın ardından ezan okunur ve iftar edilir. İran iftar sofralarında her gün hurma, peynir, sebze, ceviz, geleneksel Ramazan tatlısı Zülbiye ve Bamya mutlaka bulunur.

🔹 Ayrıca ibadet olarak evlerde, camilerde mukabeleler gerçekleştirilir. Özellikle Rey şehrindeki Şah Abdülazim Hasani Türbesinde Ramazan boyunca gelenek halini almış olan toplu Kuran-ı Kerim hatmi yapılır.

🔹 Sokaklarda Ramazan boyunca süren hayır pazarları kurulur. Burada toplanan paralarla yemek dağıtılır, yetimlerin eğitim masrafları karşılanır, borç nedeniyle cezaevinde kalanların borçları ödenip serbest kalmaları sağlanır.

Başta İran olmak üzere bütün İslam aleminin Ramazan'ı mübarek olsun!

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr