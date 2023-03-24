KÖKÇE "RAMAZAN"

Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Fas
On bir ayın sultanı Ramazan, tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılanır. Başı...
Müslümanlar için kurtuluş ayı olan Ramazan, İslam ülkelerince her sene büyük bir heyecan ile beklenir ve idrak edilir. Arapça kökenli olan "Ramazan" kelimesi ise farklı ülkelerde değişik şekillerde anılmaktadır. Peki, Kazak, Kırgız, Tatar, Özbek Türkçesi gibi Türk lehçelerinde "Ramazan"ın karşılığı nedir?
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On bir ayın sultanı Ramazan, tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılanır. Başı...
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