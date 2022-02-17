Herkesin hayatında bir kediye sahip olması için en güzel sebepler...

Bugün dünya kediler günü. Öncelikle birden fazla canın yaşamına dokunan biri olarak, herkesin hayatında en az bir kez kedi sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem sahiplendiğiniz kedinin hem de sizin yaşam kalitenizde artış olacak. İlk günden itibaren…

Eğer bir kedi sahibiyseniz ya da sahiplenme düşünceniz varsa şunu unutmayın: hayatınızda her şey ama her şey değişecek!

Uyku saatinizden, yemek yeme alışkanlığınıza kadar…

Alarm kurmayı mı unuttunuz, korkmayın kediniz zaten ayaklı alarmınız olacak.

Hastalandınız mı sakin olun, kediniz iyileşmeniz için mükemmel bir doktor…

Ayrıca elinizde telefonla oradan oraya koşturduğunuz için müthiş bir fotoğrafçı olacaksınız.

Kısaca hayatınıza neşe gelmesi için onların bir mırlamasına dünyaları vereceksiniz…

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Hadi o zaman ne duruyorsunuz?

Sokakta sizi bekleyen binlerce kedi var.

Bir kap su bir kap mamayı hak etmiyorlar mı?

Dünya kediler günü kutlu olsun.

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