Gelenekle geleceğin eşsiz uyumu: Ud ve Kanun

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Gelenekle geleceğe uzanan bir repertuar seçkisi ile ud ve kanun sazlarının alanlarında usta iki icracı, eğitmeni ve sazendesi, geçtiğimiz akşam İstanbul'da yeniden sanatın kalbi olarak atan AKM'de, sanatseverlere eşsiz bir performans sergiledi. İki ustanın ud ve kanun ile olan zarif uyumu, kökü çok derinde olan önemli bir musiki hazineye sahip olduğumuzu bir kez daha kanıtladı. Fikriyat ekibi olarak bizler de ruha dokunan bu konserin izleyicileri arasındaydık. Konser sonunda sorularımızı yanıtlayan usta sazendeler Yurdal Tokcan ve Göksel Baktagir ile Türk musikisi ve geleceğin genç icracılarına tavsiyeler üzerine konuştuk.Haberin devamını okumak için tıklayın
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