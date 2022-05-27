Ahmet Özhan - Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım

Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan "Niyazi Mısri İlahileri" programında Hicaz makamında okuduğu "Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım" ilahisini sizlerle buluşturuyoruz. Eserin güftesi Niyazi-i Mısri Hz.'ne ait...

Güfte: Niyazi-i Mısri Hz.

Beste: Hakan Alvan

Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım

Ol cihânın fahrinin sırrına kurbân olayım

Hutbe-i levlâk âyetin şânına kurban olayım

Kaab-ı kavseyn-i ev ednâsına kurbân olayım

Ben anın ilm ile irfânına kurbân olayım

Ben anın esrâr-ı Mi'râc'ına kurbân olayım

Her ne denlü enbiyâ ve mürselin kim geldiler

Ümmeti olmaklığı Hak'tan temennî kıldılar

Evliyâ ana Niyazî kul u kurbân oldular

Ben anın ayağının tozuna kurbân olayım

Yoluna gidenlerin izine kurbân olayım.

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AHMET ÖZHAN KİMDİR?

26 Ağustos 1950 Şanlıurfa doğumlu olan Ahmet Özhan oyuncu, şarkıcı ve devlet sanatçısıdır. 1960 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitim alan Ahmet Özhan, Üsküdar Musiki Cemiyeti ve İstanbul Belediye Konservatuarı'nda eğitimini sürdürürken, bir yandan da sahne ve plak çalışmaları yaptı. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk Müziği yorumcusu olarak tanınmıştır.. 1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluşunda yer almıştır. Sanat hayatı boyunca, Türk müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazanmış, yurt içinde yüzlerce konserle ülke sanatına katkıda bulunmuş ve çeşitli ülkelerde katıldığı festivallerde çok sayıda konser veren Özhan, 1998 yılında "devlet sanatçısı" unvanı almıştır.



Ahmet Özhan, Hatice Özhan ile olan evliliğinden Özgül ve Özcan isimlerinde iki çocuk babasıdır. 2013 yılında ise Filiz Akbulut'la evlenmiştir.

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