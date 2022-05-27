Ahmet Özhan - İster İsen Bulasın Cananı Sen

Ahmet Özhan - Derman Arardım Derdime
Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan...
Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan "Niyazi Mısri İlahileri" programında Acemkürdi makamında okuduğu "İster İsen Bulasın Cananı Sen" ilahisini sizlerle buluşturuyoruz. Eserin güftesi Niyazi-i Mısri Hz.'ne ait...
Güfte: Niyazi-i Mısri Hz.
Beste: Yalçın Tura
İster İsen Bulasın Cananı Sen
İster isen bulasın cânânı sen
Gayra bakma sende iste sende bul
Kendi mir'atında gözle anı sen
Gayra bakma sende iste sende bul
Her sıfat kim sende var izle anı
Gör ne sırdan feyz alır gözle anı
Erişince zâtına özle anı
Gayra bakma sende iste sende bul
Zât‐ı Hakk'ı anla zâtındır senin
Hem sıfâtı hep sıfâtındır senin
Sen seni bilmek necâtındır senin
Gayra bakma sende iste sende bul
Sûreti terk eyle ma'nâ bulagör
Ko sıfâtı bahr‐ı zâta dalagör
Ey Niyâzi şark u garba dolagör
Gayra bakma sende iste sende bul
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AHMET ÖZHAN KİMDİR?
26 Ağustos 1950 Şanlıurfa doğumlu olan Ahmet Özhan oyuncu, şarkıcı ve devlet sanatçısıdır. 1960 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitim alan Ahmet Özhan, Üsküdar Musiki Cemiyeti ve İstanbul Belediye Konservatuarı'nda eğitimini sürdürürken, bir yandan da sahne ve plak çalışmaları yaptı. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk Müziği yorumcusu olarak tanınmıştır.. 1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluşunda yer almıştır. Sanat hayatı boyunca, Türk müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazanmış, yurt içinde yüzlerce konserle ülke sanatına katkıda bulunmuş ve çeşitli ülkelerde katıldığı festivallerde çok sayıda konser veren Özhan, 1998 yılında "devlet sanatçısı" unvanı almıştır.
Ahmet Özhan, Hatice Özhan ile olan evliliğinden Özgül ve Özcan isimlerinde iki çocuk babasıdır. 2013 yılında ise Filiz Akbulut'la evlenmiştir.
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Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan...
Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan...
Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan...
Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan...
Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan...
Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan...