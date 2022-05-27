Ahmet Özhan - Hicaz İlahi

Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan "Niyazi Mısri İlahileri" programında Hicaz makamında okuduğu ilahileri sizlerle buluşturuyoruz.

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AHMET ÖZHAN KİMDİR?

26 Ağustos 1950 Şanlıurfa doğumlu olan Ahmet Özhan oyuncu, şarkıcı ve devlet sanatçısıdır. 1960 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitim alan Ahmet Özhan, Üsküdar Musiki Cemiyeti ve İstanbul Belediye Konservatuarı'nda eğitimini sürdürürken, bir yandan da sahne ve plak çalışmaları yaptı. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk Müziği yorumcusu olarak tanınmıştır.. 1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluşunda yer almıştır. Sanat hayatı boyunca, Türk müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazanmış, yurt içinde yüzlerce konserle ülke sanatına katkıda bulunmuş ve çeşitli ülkelerde katıldığı festivallerde çok sayıda konser veren Özhan, 1998 yılında "devlet sanatçısı" unvanı almıştır.



Ahmet Özhan, Hatice Özhan ile olan evliliğinden Özgül ve Özcan isimlerinde iki çocuk babasıdır. 2013 yılında ise Filiz Akbulut'la evlenmiştir.

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