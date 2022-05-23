Ahmet Özhan - Hak Bir Gönül Verdi Bana

Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan programda nikriz makamında okuduğu "Hak Bir Gönül Verdi Bana" ilahisini sizlerle buluşturuyoruz. Eserin güftesi Yunus Emre'ye, bestesi Ahmed Hatipoğlu'na ait...

Güfte: Yunus Emre

Beste: Ahmed Hatipoğlu

NİKRİZ İLAHİ

Hak Bir Gönül Verdi Bana

Hak bir gönül verdi bana

Ha demeden hayran olur

Bir dem gelir şadan olur

Bir dem gelir giryan olur

Bir dem sanasın kış gibi

Şol zemheri olmuş gibi

Bir dem beşaretden doğar

Hoş bağ ile bostan olur

Bir dem gelir söyleyemez

Bir sözü şerh eyleyemez

Bir dem dilinden dür döker

Dertlilere derman olur

Bir dem çıkar arş üzere

Bir dem iner taht-es-sera

Bir dem sanasın katredir

Bir dem gelir umman olur

Bir dem gelir İsa gibi

Ölmüşleri diri kılar

Bir dem girer kibr evine

Fir'avn ile Haman olur

Bir dem döner Cebrail'e

Rahmet saçar her mahfile

Bir dem gelir gümrah olur

Miskin Yunus hayran olur

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AHMET ÖZHAN KİMDİR?

26 Ağustos 1950 Şanlıurfa doğumlu olan Ahmet Özhan oyuncu, şarkıcı ve devlet sanatçısıdır. 1960 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitim alan Ahmet Özhan, Üsküdar Musiki Cemiyeti ve İstanbul Belediye Konservatuarı'nda eğitimini sürdürürken, bir yandan da sahne ve plak çalışmaları yaptı. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk Müziği yorumcusu olarak tanınmıştır.. 1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluşunda yer almıştır. Sanat hayatı boyunca, Türk müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazanmış, yurt içinde yüzlerce konserle ülke sanatına katkıda bulunmuş ve çeşitli ülkelerde katıldığı festivallerde çok sayıda konser veren Özhan, 1998 yılında "devlet sanatçısı" unvanı almıştır.



Ahmet Özhan, Hatice Özhan ile olan evliliğinden Özgül ve Özcan isimlerinde iki çocuk babasıdır. 2013 yılında ise Filiz Akbulut'la evlenmiştir.

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