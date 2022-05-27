Ahmet Özhan - Derman Arardım Derdime

Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan "Niyazi Mısri İlahileri" programında Hicaz makamında okuduğu "Derman Arardım Derdime" ilahisini sizlerle buluşturuyoruz. Eserin güftesi Niyazi-i Mısri Hz.'ne ait...

Güfte: Niyazi-i Mısri

Derman Arardım Derdime

Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş

Bürhan sorardım aslıma, aslım bana bürhan imiş

Sağ ü solu gözler idim, ben dost yüzün görsem deyû

Ben taşrada arar iken ol can içinde can imiş

Öyle sanırdım ayrıyam, dost gayrıdır ben gayrıyam

Benden görüp işideni bildim ki ol canan imiş

Savm ü Salât ü Hacc ile sanma biter zâhid işin

İnsan-ı kâmil olmayâ lazım olan irfân imiş

Mürşid gerektir bildire Hakk'ı sana Hak-kal yakîn

Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş

İşit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez Hak yüzün

Hak'dan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş

Hakk'ı seven aşıkların

Eğlencesi tevhid olur

Aşk oduna yanıkların

Eğlencesi tevhid olur

Dünya ve ukbâ perdesin

Ardına atar cümlesin

Kor mâsivâ eğlencesin

Eğlencesi tevhid olur

Mısrî'ye uyan kişinin

Gider çürüğü işinin

İçindeki can kuşunun

Eğlencesi tevhid olur

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AHMET ÖZHAN KİMDİR?

26 Ağustos 1950 Şanlıurfa doğumlu olan Ahmet Özhan oyuncu, şarkıcı ve devlet sanatçısıdır. 1960 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitim alan Ahmet Özhan, Üsküdar Musiki Cemiyeti ve İstanbul Belediye Konservatuarı'nda eğitimini sürdürürken, bir yandan da sahne ve plak çalışmaları yaptı. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk Müziği yorumcusu olarak tanınmıştır.. 1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluşunda yer almıştır. Sanat hayatı boyunca, Türk müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazanmış, yurt içinde yüzlerce konserle ülke sanatına katkıda bulunmuş ve çeşitli ülkelerde katıldığı festivallerde çok sayıda konser veren Özhan, 1998 yılında "devlet sanatçısı" unvanı almıştır.



Ahmet Özhan, Hatice Özhan ile olan evliliğinden Özgül ve Özcan isimlerinde iki çocuk babasıdır. 2013 yılında ise Filiz Akbulut'la evlenmiştir.

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