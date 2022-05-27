Ahmet Özhan - Can Yine Bülbül Oldu

Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan "Niyazi Mısri İlahileri" programında Neva makamında okuduğu "Can Yine Bülbül Oldu" ilahisini sizlerle buluşturuyoruz. Eserin güftesi Niyazi-i Mısri'ye ait...

Güfte: Niyazi-i Mısri

Can Yine Bülbül Oldu

Cân yine bülbül oldu hâr açılıp gül oldu

Göz kulak oldu her yer her ne ki vâr ol oldu

Uyandı çün nâr‐ı aşk kaynadı ebhâr‐ı aşk

Her yanaya çağlayup akdı gözüm sel oldu

Gönül ol bahre daldı dilim tutuldu kaldı

Girdim anın zikrine a'zâlarım dil oldu

Geç âk ile kâradan halkı bırak âradan

Niyâzî dön buradan durma sana gel oldu

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AHMET ÖZHAN KİMDİR?

26 Ağustos 1950 Şanlıurfa doğumlu olan Ahmet Özhan oyuncu, şarkıcı ve devlet sanatçısıdır. 1960 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitim alan Ahmet Özhan, Üsküdar Musiki Cemiyeti ve İstanbul Belediye Konservatuarı'nda eğitimini sürdürürken, bir yandan da sahne ve plak çalışmaları yaptı. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk Müziği yorumcusu olarak tanınmıştır.. 1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluşunda yer almıştır. Sanat hayatı boyunca, Türk müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazanmış, yurt içinde yüzlerce konserle ülke sanatına katkıda bulunmuş ve çeşitli ülkelerde katıldığı festivallerde çok sayıda konser veren Özhan, 1998 yılında "devlet sanatçısı" unvanı almıştır.



Ahmet Özhan, Hatice Özhan ile olan evliliğinden Özgül ve Özcan isimlerinde iki çocuk babasıdır. 2013 yılında ise Filiz Akbulut'la evlenmiştir.

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