Ahmet Özhan - Ben Bu Yolu Bilmez İdim

Ahmet Özhan - Hak Bir Gönül Verdi Bana
Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan...
Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın VAV TV'de yayınlanan programda Hicaz makamında okuduğu "Ben Bu Yolu Bilmez İdim" ilahisini sizlerle buluşturuyoruz. Eserin güftesi Yunus Emre'ye, bestesi Ahmed Hatipoğlu'na ait...
Güfte: Yunus Emre
Beste: Ahmed Hatipoğlu
HİCAZ İLAHİ
Kerim Allah, Allah, Allah
Rahim Allah, Allah, Allah
Ol Kerime hu diyelim
Hu hu hu deyip aşka erelim
Hu Allah, hu
Hu Rahman, hu
Hu Settar, hu
Ben bu yolu bilmez idim
Aşk gönlüme düştü, gider
Aşk elinden dertli gönül
Kaynayuben taştı, gider
Kerim Allah, Allah, Allah
Rahim Allah, Allah, Allah
Ol Kerime hu diyelim
Hu hu hu deyip aşka erelim
Hu Allah, hu
Hu Rahman, hu
Hu Settar, hu
Bu aşk bana bir düş idi
Hak müyesser kılmış idi
Derviş Yunus bir kuş idi
Halk içinden uçtu, gider
Kerim Allah, Allah, Allah
Rahim Allah, Allah, Allah
Ol Kerime hu diyelim
Hu hu hu deyip aşka erelim
Hu Allah, hu
Hu Rahman, hu
Hu Settar, hu
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AHMET ÖZHAN KİMDİR?
26 Ağustos 1950 Şanlıurfa doğumlu olan Ahmet Özhan oyuncu, şarkıcı ve devlet sanatçısıdır. 1960 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitim alan Ahmet Özhan, Üsküdar Musiki Cemiyeti ve İstanbul Belediye Konservatuarı'nda eğitimini sürdürürken, bir yandan da sahne ve plak çalışmaları yaptı. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk Müziği yorumcusu olarak tanınmıştır.. 1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluşunda yer almıştır. Sanat hayatı boyunca, Türk müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazanmış, yurt içinde yüzlerce konserle ülke sanatına katkıda bulunmuş ve çeşitli ülkelerde katıldığı festivallerde çok sayıda konser veren Özhan, 1998 yılında "devlet sanatçısı" unvanı almıştır.
Ahmet Özhan, Hatice Özhan ile olan evliliğinden Özgül ve Özcan isimlerinde iki çocuk babasıdır. 2013 yılında ise Filiz Akbulut'la evlenmiştir.
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