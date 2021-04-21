Osman Şahin - 9. Cüz (Hatimli) - Ramazan Mukabelesi 2021

Ramazan mukabelesi, mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca gerçekleştirdiğimiz en önemli ibadetlerden biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile mukabele ettikleri bilinir. Fikriyat.com ve VAV TV olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde dört asırlık mukabele geleneğimizi Osman Şahin’in sesinden dinlemek için her sabah sahurdan sonra imsak vaktinde VAV TV’yi açabilirsiniz.



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9. CÜZDE HANGİ SURELER VAR?

Kur'an-ı Kerim'in 9. cüzü, A'râf Suresi 88. ayet ile başlar, Enfâl Suresi 40. ayet ile sona erer.

Ramazan mukabelesi dosyalarımızı okumak için tıklayın...

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MUKABELE NE DEMEK?

Mukabele, sözlükte "iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak" anlamına gelir. Üç aylarda ve özellikle ramazan ayında cami, mescid ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hâfızlar tarafından okunan Kur'an'ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğine mukabele denir.

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MUKABELE NASIL OKUNUR?

Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek, Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak, kıbleye yönelmek gibi davranışlar mukabele öncesinde yapılması güzel olan davranışlardır.

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OSMAN ŞAHİN KİMDİR?

1967 yılında Artvin'in Şavşat ilçesi Meydancık köyünde dünyaya gelen Şahin, ilkokulu köyünde tamamladı. Hafızlığı din görevlisi olan babasından yapan Şahin, 1985 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesini, 1991'de de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Ana Bilim dalında Yüksek Lisans yapan ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimlerinde Kıraat alanında doktora çalışmasını sürdüren Şahin, 1987-1993 yılları arasında Beyazıt Camii imamları Reisül Kurra Abdurrahman Gürses ve İsmail Biçer Hocalardan özel olarak tashih-i huruf ve aşere takrib okuyup icazet aldı. Fakülte yıllarında Fatih Camii'nde Emin Saraç Hoca'nın ders halkasına katılıp Tefsir, Hadis ve Fıkıh dersleri aldı. Ülkemizi uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarında Suudi Arabistan, Katar, Filistin, Bulgaristan, Bosna-Hersek ve Moskova'da yarışmacı ve jüri üyesi olarak temsil etti. İstanbul'un muhtelif camilerinde imam-hatip olarak çalıştıktan sonra, 1996-2013 yılları arasında 17 yıl İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yaptı. Cami görevinin yanında resmi ve özel olarak tashih-i huruf ve kıraat dersleri vererek talebe yetiştirdi.

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