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"Ramazan herkes için bir rahmet iklimi" I Ramazan'dan An'lar: Zekeriya Erdim

Yayınlanma Tarihi: 25.04.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 13:48

Ramazan herkes için bir rahmet, bereket iklimidir. İyiliklerin çoğaldığı, kötülüklerin azaldığı bir mevsim... Unuttuğumuz birçok nimetin kıymetini tüm insanlara hatırlatır. Ramazan davulcuları, zimem defterleri ile koskoca bir medeniyet... Büyüklerimizden duyduğumuz "nerede o eski Ramazanlar?" ifadesi de aslında çocuklukta yaşanılan o tatlı heyecanlara duyulan özlemin tezahürü niteliğindedir. Biz de bu "an"ların peşine düştük. Hepimizin özlemle yâd ettiği eski Ramazanları eğitimci ve yazar Zekeriya Erdim ile konuştuk.

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