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"Ramazan bizim daha yukarıya kanat açtığımız aydır…” Ramazan'dan An'lar I Bahadır Yenişehirlioğlu

Yayınlanma Tarihi: 18.04.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 15:44

Ramazan, içerisinde birçok fazileti barındıran, insanların ruhlarını yenileyen bir aydır. Bu mübarek zaman dilimi yeme içmeden mahrum kalmadan ibaret değildir. Yaşamın manasını, kulluğumuzun amacını anlatır. Ramazan'da yaşadığımız "an"lar aslında bizim hayatımızı da belirler. Biz de bu "an"ların peşine düştük. Hepimizin özlemle yâd ettiği eski Ramazanları yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ile konuştuk.

Bahadır Yenişehirlioğlu ile yaptığımız röportajı okumak için
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