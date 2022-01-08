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İbn Battuta, Marco Polo’ya karşı!

Yayınlanma Tarihi: 08.01.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 10:41

Dünyanın en büyük gezginlerinden biriydi, Marco Polo. Öyle ki maceraları beyaz perdeye dahi aktarıldı. Ancak bir isim daha var ki Marco Polo'yu çeşitli sebeplerle geride bıraktı: İbn Battuta. 22 yaşında hac niyetiyle yola çıktı ve 28 yılda, 3 kıtada, 117.500 kilometrelik mesafeyi adım adım gezdi. Marco Polo ve İbn Battuta dünyanın en büyük seyyahları olarak beraber anılsalar da birçok yönden farklılardı.

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