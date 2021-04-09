Gerçek bilgi ve doğru yorumun adresi 'VAV TV' yayına başlıyor

Medya ve diğer sektörlerde, teknoloji ve inovasyonu kullanarak, başarılı projelere imza atan Turkuvaz Medya, fikir, edebiyat, tarih ve kültür duraklarına bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyor. Hakikat yolunda, gerçek bilgi ve doğru yorumun tek adresi olma bilinciyle yola çıkan VAV TV kısa bir süre sonra yayın hayatına merhaba diyecek.

📢 Turkuvaz Medya'nın fikir, edebiyat tarih ve kültür durakları radyo ve gazetelerde olduğu gibi TV ve dijital ortamlarda da sizinle.

📺 Hakikat yolunda, gerçek bilgi ve doğru yorumun tek adresi olma bilinciyle yola çıkan VAV TV kısa bir süre sonra yayın hayatına merhaba diyecek. Dinimizin, medeniyetimizin ve coğrafyamızın değerlerini muhabbetle anlatan, geçmiş ile gelecek arasında bağ kuran; kolaylaştıran, düşündüren, hatırlatan, paylaşan, iyiliğin peşinde olan VAV TV'ye, Fikriyat.com üzerinden, https://vavtv.com.tr/ ve sosyal mecralardan ulaşarak izleyebilirsiniz.

📺 "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına başlayacak olan VAV TV'yi aşağıdaki frekans ve kanal ayarlarından da izleyebilirsiniz.

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📍 VAV TV FREKANS VE KANAL BİLGİLERİ

VAV TV izlemek için tıklayın...

Digiturk: Kanal 67

D-Smart: Kanal 55

Tivibu: Kanal 56

TV+: Kanal 43

Kablo TV: Kanal 45

Vodafone TV: Kanal 65

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Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11999 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 11.666 Mbaud

FEC : 3/4

VAV TV'yi aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

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👉 INSTAGRAM

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