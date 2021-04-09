Gerçek bilgi ve doğru yorumun adresi 'VAV TV' yayına başlıyor
Medya ve diğer sektörlerde, teknoloji ve inovasyonu kullanarak, başarılı projelere imza atan...
Medya ve diğer sektörlerde, teknoloji ve inovasyonu kullanarak, başarılı projelere imza atan Turkuvaz Medya, fikir, edebiyat, tarih ve kültür duraklarına bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyor. Hakikat yolunda, gerçek bilgi ve doğru yorumun tek adresi olma bilinciyle yola çıkan VAV TV kısa bir süre sonra yayın hayatına merhaba diyecek.
📢 Turkuvaz Medya'nın fikir, edebiyat tarih ve kültür durakları radyo ve gazetelerde olduğu gibi TV ve dijital ortamlarda da sizinle.
📺 Hakikat yolunda, gerçek bilgi ve doğru yorumun tek adresi olma bilinciyle yola çıkan VAV TV kısa bir süre sonra yayın hayatına merhaba diyecek. Dinimizin, medeniyetimizin ve coğrafyamızın değerlerini muhabbetle anlatan, geçmiş ile gelecek arasında bağ kuran; kolaylaştıran, düşündüren, hatırlatan, paylaşan, iyiliğin peşinde olan VAV TV'ye, Fikriyat.com üzerinden, https://vavtv.com.tr/ ve sosyal mecralardan ulaşarak izleyebilirsiniz.
📺 "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına başlayacak olan VAV TV'yi aşağıdaki frekans ve kanal ayarlarından da izleyebilirsiniz.
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📍 VAV TV FREKANS VE KANAL BİLGİLERİ
VAV TV izlemek için tıklayın...
Digiturk: Kanal 67
D-Smart: Kanal 55
Tivibu: Kanal 56
TV+: Kanal 43
Kablo TV: Kanal 45
Vodafone TV: Kanal 65
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Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11999 MHz
Polarizasyon: Dikey (Vertical)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 11.666 Mbaud
FEC : 3/4
VAV TV'yi aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
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Evinizin Yeni Konuğu Yakında... pic.twitter.com/KxgrfiILAv— Vav TV (@vavtvresmi) April 7, 2021
📼 24 SAAT KUR'AN-I KERİM DİNLEMENİN ADRESİ: VAV RADYO
Fikir dünyanızı genişletmek, yeni bilgiler edinmek, 24 saat Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif ve dua dinlemek istiyorsanız Vav Radyo size yeter...
Türkiye'nin alanında otorite isimleri, bilgi, birikim, yetenek ve sesiyle gönüllerde taht kuran şahsiyetleri, İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kur'an-ı Kerim dinleme fırsatı sunan Vav Radyo'da, günün her saatinde maneviyatınıza hitap eden programlar bulabilirsiniz.
Vav Radyo'yu aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
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📚 FİKİR DÜNYANIZA "ÖZGÜN İÇERİKLER ÜRETEN" MECRA: FİKRİYAT.COM
Türkiye'nin en önemli otoritesi olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, sosyal medyada da sizlerle.
Yayın hayatına Mayıs 2017'de başlayan Fikriyat.com, fikir, düşünce, kültür sanat, edebiyat, akademi, sinema, ilahiyat, gündem, İslam gibi farklı kategorileriyle dijital medyaya yeni bir soluk getiren internet sitesidir.
İslam'a dair hayata dokunan en doğru ve güvenilir ilmihal bilgileri, fikir hayatına yön veren yazı, özel dosya ve videolarıyla dijital medyada ayrıcalıklı bir yer edinen fikir ve düşüncenin referans sitesi Fikriyat.com, Osmanlıca dersleri gibi medeniyetimize dair eğitici ve öğretici yayınlarıyla, okurlarına zenginlik katan ayrıcalıklar sunuyor.
Fikriyat.com'un dijital yenilikleri içerisinde daha birçok içeriği de severek takip edebilirsiniz. Hem geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilir; podcast kayıtlarıyla İslam'dan fıkha, edebiyata, tarihe dair bilgiler içeren programları dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok içeriği de takip edebilirsiniz.
Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.
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