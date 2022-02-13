Cahit Zarifoğlu'nun Sobada Yanan Kitabı I Eski Defterler

Fikriyat'ta "Teneffüs" zili çaldı!
Fikriyat'ta "Teneffüs" zili çaldı. Yeni formatımız olan "Teneffüs" geleceğimize ışık tutan...
Her kitabın ilk basımı sancılı olur. Ya gerekli ilgiyi görmez ya da parasızlıktan dolayı uzun yıllar basılmayı bekler. Bu sıkıntılardan nasibini alan kitaplardan biri de Cahit Zarifoğlu’na aitti. Tüm parasını harcadığı ilk şiir kitabı İşaret Çocukları, sobada odun vazifesi gördü. Cahit Zarifoğlu’nun ilk şiir kitabının hikayesini anlatalım…
Editör- Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
Kamera: Ahmed Helal
"Cahit Zarifoğlu'nun sobada tutuşturulan ilk kitabının acıklı hikayesi" haberini okumak için tıklayın
🔸
▶Yenilenen AKM'de neler var?
▶Dünyanın en zengin İslam sanat koleksiyonu bu müzede!
▶ Müslüman bilim insanlarının denizcilik tarihindeki izleri
▶Türkiye'nin en büyük kütüphanesi: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
▶Ahirim Sensin türküsünün hüzünlü hikayesi
▶ Mihriban şiirinin 'gerçek' hikâyesi
▶ Mescid-i Aksa'nın son Osmanlı askeri: Iğdırlı Onbaşı Hasan
▶ Zahide'm türküsünün hüzünlü hikayesi
▶ Onbeşlilerin hazin öyküsü
▶ Monna Rosa şiirinin arkasındaki gizem
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Fikriyat'ta "Teneffüs" zili çaldı. Yeni formatımız olan "Teneffüs" geleceğimize ışık tutan...
Geleceğimizin mimarı olan öğrencilerle buluşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde Medeniyet Üniversitesi...
Dünyanın en büyük gezginlerinden biriydi, Marco Polo. Öyle ki maceraları beyaz perdeye dahi...
Bir yılı daha geride bırakıyoruz... Fikriyat ekibi olarak 2021 yılında özel yayınlar gerçekleştirdik...
Fikriyat ekibi olarak geleceğimizin mimarı olan öğrencilerle buluştuğumuz yepyeni formatımız...
Fikriyat ile geleceğimizin mimari olan öğrencilerle buluştuğumuz formatımızın üçüncü bölümünde...