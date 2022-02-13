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Cahit Zarifoğlu'nun Sobada Yanan Kitabı I Eski Defterler

Yayınlanma Tarihi: 13.02.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 16:48

Her kitabın ilk basımı sancılı olur. Ya gerekli ilgiyi görmez ya da parasızlıktan dolayı uzun yıllar basılmayı bekler. Bu sıkıntılardan nasibini alan kitaplardan biri de Cahit Zarifoğlu’na aitti. Tüm parasını harcadığı ilk şiir kitabı İşaret Çocukları, sobada odun vazifesi gördü. Cahit Zarifoğlu’nun ilk şiir kitabının hikayesini anlatalım…

Editör- Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
Kamera: Ahmed Helal

"Cahit Zarifoğlu'nun sobada tutuşturulan ilk kitabının acıklı hikayesi" haberini okumak için tıklayın

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