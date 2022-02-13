Cahit Zarifoğlu'nun Sobada Yanan Kitabı I Eski Defterler

Her kitabın ilk basımı sancılı olur. Ya gerekli ilgiyi görmez ya da parasızlıktan dolayı uzun yıllar basılmayı bekler. Bu sıkıntılardan nasibini alan kitaplardan biri de Cahit Zarifoğlu’na aitti. Tüm parasını harcadığı ilk şiir kitabı İşaret Çocukları, sobada odun vazifesi gördü. Cahit Zarifoğlu’nun ilk şiir kitabının hikayesini anlatalım…

Editör- Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Ahmed Helal

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