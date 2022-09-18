Bir Bilgi - Padişah Günlükleri

Mim Kemal Öke ile kitap sohbeti
Fikriyat Sohbetleri'nin bu bölümünde tavrıyla, sesiyle, bilgisiyle gönüllere taht kurmuş önemli...
Günlük manasına gelen ruznameler, padişahların günlük faaliyet ve yaşantılarının kaydedildiği kayıt defterleridir.
Ruznamelerde, padişahların resmi ve özel hayatıyla ilgili pek çok detaya rastlanır.
Bu detayların yanında ruznameler birer yazılı sosyal tarih metinleridir.
Sır katipleri tarafından yazılan ruznameler, resmi evraklara girmeyen özel bilgileri de barındırmaları ile meşhurdur.
Genel olarak ruznamelerin konuları; önemli gelişmeler, merasimler, yangınlar, depremler, şehzade ve sultan doğumları, tayinler, ölümler, seyahatler ve saraydaki olaylardır.
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