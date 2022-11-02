Sabır çok büyük bir nimettir

🔺 Dünya hayatı zincirleme bir imtihan süreci olduğu için önümüze çıkan zorlukların Hak Teâlâ'dan geldiğini bilmek ve bu minvalde bilinçlenmek büyük önem arz eder.

🔺 Bir kişinin "sabır ehli" olması yani sabır nimetiyle rızıklandırılması oldukça büyük bir mükâfattır. Sabır hem kendisi hem de karşılığı olarak ilahi bir hediyedir.

🔺 Sabır mefhumunun önemini Fikriyat.com'a anlatan Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, sabrın büyük rahmet vesilesi olduğuna dikkat çekerek sabretmenin mükafatlarını izah etti:

"Kuran-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Bakara Suresi'nin 153. Ayeti: "Ey iman edenler sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Biliniz ki Allah sabredenlerle beraberdir." Bu ayet-i kerime çok şeyler ifade ediyor. Mümin için namaz kadar önemli olan sabrı Yüce Rabbimi önemseyerek biz müminlerin de sabırla dopdolu olmamızı bize tavsiye ediyor ve Allah sabredenlerle beraberdir, diyor. Baktığımız zaman Kuran-ı Kerim'e sadece müminlerin, müslümanların değil, önceki kavimlerin de Peygamberlerinin üzerimize sabırlar yağdır, diye dua ettiğini görüyoruz. O halde sabır çok büyük bir nasip ve Yüce Rabbimiz'in bazı kullarına lutfettiği bir ayrıca özellik. Fussilet Suresi'nde bir ayet-i kerime var. Asla iyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle sav. Göreceksin ki aranızda düşmanlık bulunan kişi sanki yakından, candan bir dost oluvermiş ve bu ayetten sonra gelen Fussilet Suresi'nin 35. ayeti ama buna sadece sabredenler ulaşabilir ve sadece kendilerine sabırdan yana büyük bir pay ayrılmış olanlar diye Rabbimiz Teala bunun kolay bir şey olmadığını ve aslında sabırlı olmanın Allah'ın kuluna bazı kullarına lütfettiği büyük bir nasip olduğunu anlatmış oluyor bize Mevlamız bu ayetlerde. Peygamberimiz (SAV) da 'Ya Rabbi üzerimize sabırlar yağdır.' diye Allah'a dua eden eski ümmetler gibi Rabbimiz'e sabır için dua etmiştir. Bir güzel dörtlükle bitirelim isterseniz:

Güneş doğmak için sabahı bekler

Kozalarda çile çeker böcekler

Bil ki yürüyen önce emekler

Sabır sınavıdır ömür dediğin."

🔺 Dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olması aynı zamanda bizlerin imtihanlar ile karşılaşabileceği hakikatini de yanında getirir. Bu zorluklar karşısında ttığımız müspet adımlar imtihanın kazanımı yani sabırdır.

🔺 Kişi riyadan kaçınarak, huşu sahibi olarak ve her başarıyı Allah Teala'dan bilerek sabır mefhumuna ve sabrın nimetlerine nail olabilir. Bu minvalde günahlardan uzak durmak da sabırdır.

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