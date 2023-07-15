15 Temmuz kahramanları Amerika’nın sahte kahramanları gibi değildi; uzaydan gelmiyorlardı, paraları ve teknolojileri yoktu, örümcek ısırmamıştı onları- uçamıyorlardı da. Yalnızca Allah’a inanıyor ve vatanlarını seviyorlardı.

"Golden Gate köprüsünü bir grup asker çevirdi!

Eyfel kulesinin önüne set çeken askerler halka bu bir tatbikat değildir uyarısı yaptı!

İngiltere parlamento binası bombalandı!"

Evet, duyduklarınız bir film senaryosu!

Ama bu ve bunlardan daha fazlası 15 temmuz 2016'da ülkemizde yaşandı.

FETÖ/PDY'ye bağlı bir grup tarafından gerçekleştirilen bu eylemler milletimizin göğsünde söndürüldü.

O gün hatırımızda bir acı kök tadı bıraktı!

15 Temmuz kahramanları Amerika'nın sahte kahramanları gibi değildi; uzaydan gelmiyorlardı, paraları ve teknolojileri yoktu, örümcek ısırmamıştı onları- uçamıyorlardı da. Yalnızca Allah'a inanıyor ve vatanlarını seviyorlardı.

Kahramanlarımız; Tankın önüne yatan, elinde sopa ile sokağa koşan, binanın tepesinden uçağa atlamayı düşünen, tankların önüne dikilen, sokakta nöbet beklerken uyuyakalan, bir gecede tank kullanmayı öğrenen, meydanda üzerine Türk Bayrağı örten vatanı uğruna gözünü kırpmadan şehit olan kardeşlerimizdir.

"Hatırlar mısın? İnkâr edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı; onlar tuzak kuruyorlardı Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır."

Enfâl Suresi 30. Ayet

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