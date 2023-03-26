Mehmet Emin Ay'ın sesinden Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerifi - 4. Cüz...

Mehmet Emin Ay'ın sesinden Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerifi - 3. Cüz...
Kur'an-ı Kerim'in 3. cüzü, Bakara suresinin 253. ayetinden başlayarak Âl-i İmrân Suresi'nin...
Kur'an-ı Kerim'in 4. cüzü, Âl-i İmrân Suresi'nin 93. ayetinden başlayarak Nisâ Suresi'nin 24. ayetine kadar olan bölümü ihtiva eder.
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