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İslam Tıp Tarihi Dersleri - İslam tıbbının zirve dönemi - Fikriyat Akademi

Yayınlanma Tarihi: 19.11.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:00

Fikriyat Akademi'nin başlangıç eğitimi "İslam Tıp Tarihi Dersleri"nin dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Prof. Dr. Ahmet Ağırakça bu derste, "İslam Tıbbının Zirve Dönemi"ni anlatıyor. Batılıların temizliği, Haçlı seferleri sırasında Müslümanlardan öğrendiğini belirten Ahmet Ağırakça, Müslüman hastaneleriyle Avrupa hastanelerinin de farkını açıklıyor. Bunların yanı sıra İslam'da bir hastanenin yapılış hikayesinden bahsediyor. Son olarak da "İslam tıbbında doktorun ahlakı nasıl olmalı?" sorusuna cevap veriyor.

🔸 Tahrif edilmiş, bozulmuş Hristiyanlık Hz. İsa'ya gelen Hristiyanlık değildir. Tamamen tahrif edilmiştir, bozulmuştur ama kilise özellikle belli bir dönemden sonra çok etkin olduğu için her yerde kilise vardır.

🔸 Haçlı Seferleri sırasında şövalyenin birisi sefere çıkacağı zaman papaz olan babası ona şöyle bir tavsiyede bulunuyor, "Bak oğlum, sen öyle bir yere gideceksin ki orada insanlar her gün yıkanıyorlar. Sen sakın yıkanmayasın" diyor. Bu onların dini anlayışlarına ters olarak görülüyor.

🔸 Kirli kalmak, dünyevi şeylerden uzak durmak son derece tâbi ya pintiliktir başka bir şey değildir ve "sakın yıkanma eğer çok çok fazla kirin artarsa bir adam tut taşlarla o kirini kazımaya çalış" diyor. Haçlı Seferleri sırasında hamamın, temizliğin ne olduğunu, insanın nasıl temizlenmesi gerektiğini Müslümanlardan öğreniyorlar.

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