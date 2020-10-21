Günün Hadisi - Güçlü kimse kimdir?

Günün Hadisi - Yalan söylemek insanı nereye götürür?
Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda...
Güçlü kimse, insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Buhârî, Bed’ü’l-halk, 11
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Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda...
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