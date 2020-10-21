Günün Hadisi - Güçlü kimse kimdir?

Güçlü kimse, insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Buhârî, Bed’ü’l-halk, 11

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