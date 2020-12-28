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Bazı Meseleler – Huzurlu bir hayat için neler yapmalıyız?

Yayınlanma Tarihi: 28.12.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 15:31

Yaşadığımız hayat, içinde bulunduğumuz süreç, karşılaştığımız zorluklar özümüzü tanımamız yolunda bize birer mesajdır aslında. Bu durumların üstesinden ya sağlıklı bir şekilde geleceğiz ya da her şeyi kendi elimizle mahvedeceğiz. Kendi elimizle diyoruz çünkü olumsuzlukların hayatımıza ne şekilde etki edeceği, bizim onlara bakış açımızda gizlidir. Yaşadıklarımızın bir imtihan olduğunu bilip kalbimizi, yönümüzü Allah’a çevirebilirsek bizden huzurlusu olmayacaktır. Bu tabi ki yazmak ya da konuşmak kadar kolay değildir elbet. Biraz çaba, gayret ve idrak bizi muvaffak kılacaktır. İdraka giden yolda biraz da olsa yardımcı olabilmesi açısında Bazı Meseleler’in ilk canlı yayınına Fikriyat yazarı Fatma Bayram’ı konuk ettik. Samimi sohbeti eşliğinde “huzur” kavramını konuştuk.

Canlı yayında konuşulanların tümünü okumak için tıklayın.

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