Bazı Meseleler – Huzurlu bir hayat için neler yapmalıyız?

Yaşadığımız hayat, içinde bulunduğumuz süreç, karşılaştığımız zorluklar özümüzü tanımamız yolunda bize birer mesajdır aslında. Bu durumların üstesinden ya sağlıklı bir şekilde geleceğiz ya da her şeyi kendi elimizle mahvedeceğiz. Kendi elimizle diyoruz çünkü olumsuzlukların hayatımıza ne şekilde etki edeceği, bizim onlara bakış açımızda gizlidir. Yaşadıklarımızın bir imtihan olduğunu bilip kalbimizi, yönümüzü Allah’a çevirebilirsek bizden huzurlusu olmayacaktır. Bu tabi ki yazmak ya da konuşmak kadar kolay değildir elbet. Biraz çaba, gayret ve idrak bizi muvaffak kılacaktır. İdraka giden yolda biraz da olsa yardımcı olabilmesi açısında Bazı Meseleler’in ilk canlı yayınına Fikriyat yazarı Fatma Bayram’ı konuk ettik. Samimi sohbeti eşliğinde “huzur” kavramını konuştuk.

Canlı yayında konuşulanların tümünü okumak için tıklayın.

____________________________________________

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!

Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.

YOUTUBE 👉 Fikriyat TV

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr