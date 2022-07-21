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Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 35: Gafur

Yayınlanma Tarihi: 21.07.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 11:41
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