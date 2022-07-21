Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 25: Muiz

Türkiye'den Antarktika'ya bilim üssü
Türkiye bilimsel araştırmalarda bir adım daha attı. Antarktika'ya kurulacak bilim üssü için...
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Türkiye bilimsel araştırmalarda bir adım daha attı. Antarktika'ya kurulacak bilim üssü için...
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