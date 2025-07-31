Modern Çağa Tesettürle Direnmek - Tesettür Podcast

Modern dünyada inancını görünür kılmak… Herkesin kolayca konuştuğu ama herkesin aynı cesaretle yaşayamadığı bir mesele… Bugün tesettür, sadece bir kıyafet değil; bir duruş bir direnç ve kimlik beyanı. Moda rüzgarlarının, sosyal medyanın ve dayatılan güzellik algılarının ortasında hala “ben buyum” diyebilmek, başlı başına bir meydan okuma. İşte tam da bu meydan okumanın içinde, hem zarafetiyle hem de dirayetiyle dikkat çeken bir isimle birlikteyiz: Merve Özcan Demiroğlu, yani sosyal medyadaki ismiyle birnevidefter…Tesettür Podcast'te kendisiyle, sadece tesettürü değil, onun ardındaki anlamı, hikayeyi, mücadeleyi ve umutları konuştuk.

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