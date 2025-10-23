Bugün
Dijitalleşme Çocuk Haklarını Nasıl Tehdit Ediyor? I Dr. İpek Coşkun Armağan I Aile Akademisi

Yayınlanma Tarihi: 23.10.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 09:02

Enstitü Sosyal Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, Fikriyat Aile Akademisi'ne konuk oldu. Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki travmatik etkilerinden "unutulma hakkı"na, "aile aklı" kavramından ebeveyn iradesine kadar kritik başlıklara değinen Armağan, "Çocuk merkezlilik, çocuğun her istediğinin karşılanması iyi ebeveynlik değildir. Aile aklı irade ister, arzuları yönetmeyi ister," dedi.

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmza Kampanyası
https://enstitusosyal.org/imza

