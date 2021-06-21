Osmanlı saray resminin tek temsilcisi: Milli Saraylar Resim Müzesi

Her gün önünden geçtiğimiz halde dikkatimizden kaçan tarihin tanıkları ile tanışma zamanı geldi. Farkında Mısınız programımızın yeni bölümü ile karşınızdayız. Bugün, bünyesinde birçok ilki barındıran Türkiye’nin en büyük resim müzesine gideceğiz. Hadi, resimler üzerinden tarihi bir yolculuğa çıkalım.

Milli Saraylar Resim Müzesi ile ilgili haberimizi okumak için tıklayın

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kamera - Kurgu: Ahmed Helal



"FARKINDA MISINIZ"IN DİĞER BÖLÜMLERİNİ BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ👇

🎥Bir buçuk asırlık hayal: Taksim Camii

🎥 İstanbul'un manevi noktası: Eyüp Sultan Türbesi

🎥 İstanbul'da ezanın ilk okunduğu yer: Arap Camii

🎥 İstanbul'un duyuru noktası: Beyazıt Yangın Kulesi

🎥 İstanbul'un fethinin başladığı yer: Aydos Kalesi

🎥 İstanbul'un orta noktası: Yeşil Sütun

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