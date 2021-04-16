İstanbul’un manevi noktası: Eyüp Sultan Türbesi

“Farkında Mısınız?” serimizin 5. bölümü ile karşınızdayız. Ramazan'a özel programımızda Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra en çok ziyaret edilen dini merkezlerden biri olan Eyüp Sultan Türbesi’ne gidiyoruz. Türbenin ziyarete kapalı alanı olan Eyüp Sultan'ın sandukasının yanına kadar ulaşıp çok özel görüntüleri sizlerle buluşturuyoruz. Peki, Eyüp Sultan Türbesi’ndeki çınarın hikâyesini biliyor musunuz?

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kamera - Kurgu: Ahmed Helal

Kamera asistanı: Muhammet Salih Attar

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EYÜP SULTAN KİMDİR?

Eyüp Sultan olarak da bilinen Ebu Eyyüb el- Ensari, Medine'de İslam'ı ilk kabul edenler arasındaydı.

Allah Resulü hicret ettiğinde, O'nu evinde ağırlama şerefine nail oldu. Bundan dolayı da İslam âleminde "mihmandar-ı nebi" olarak anıldı. Aynı zamanda vahiy katiplerinden biriydi.

Gazalarda Peygamber Efendimize zarar gelmesinden endişe duyduğu için yanından hiç ayrılmaz, hatta bazı geceler çadırı başında nöbet tutardı.

Doksanlarındayken Hz. Peygamberin "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onu fetheden asker ne güzel askerdir" hadisine nail olmak için ilerlemiş yaşına aldırış etmeden Müslümanların ilk İstanbul kuşatmasına katıldı.

Fakat kuşatma devam ederken hastalanarak vefat etti. Vasiyeti üzerine de surlara yakın bir yerde defnedildi. Eyüp Sultan'ın kabri, ölümünden İstanbul'un fethine kadar asırlarca korundu. Hatta Herevi'nin seyahatnamesinden öğrendiğimize göre Bizans halkı tarafından da aziz olarak kabul edilirdi. Ancak zamanla Eyüp Sultan'ın kabri kayboldu. 1204 yılındaki Latin istilasının buna neden olduğu düşünülür.

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EYÜP SULTAN'IN KABRİ NASIL BULUNDU?

Eyyüb el- Ensari'nin kabri, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u kuşatması sırasında bulundu. Defin yerinin keşfiyle ilgili çeşitli rivayetler bulunur. Aktarılanlar arasında türbedeki çınarın hikâyesi oldukça ilginçtir.

Bu rivayetlerden birine göre, Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'den Eyüp Sultan'ın kabrinin bulunmasını isteyince hocası "Sultanım, ben her gece şu semte bir nur indiğini görmekteyim." diyerek kabrin yerini gösterdi. Ardından baş ve ayakucuna birer çınar ağacı dikerek mezarın yerini işaretledi.

Fatih Sultan Mehmet, Akşemseddin'i sınamak için dikilen çınarların yerlerini değiştirdi ve parmağındaki yüzüğü çıkartıp mezarın bulunduğu yere gömdürdü. Akşemseddin ertesi gün, çınarların bulunduğu yere uğramadan kabrin bulunduğu yere geldi.

Avlunun içerisindeki ağacın, Akşemseddin'in Eyüp Sultan'ın mezarını belirtmek için diktiği çınar sopasının büyüyerek bugünkü halini almış olduğuna inanılır.

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EYÜP SULTAN TÜRBESİ'NDEKİ MUKADDES EMANETLER

Türbenin içerisinde Al-i İmran ve Tevbe suresinden ayetler yer alır. Özellikle ensar ve muhacirlerin övülüp, onlara güzelce uyanlardan Allah'ın razı olduğu buyrulan ayetler nakşedilmiştir ki bu, Eyüp Sultan'a duyulan bir hürmetin yansımasıdır.

Aynı zamanda burada Mukaddes Emanetler de yer alır. Peygamber Efendimizin mübarek sakal-ı şerifinden bir parça, ayak izi ve kendi elleriyle diktiği ağacın yaprağı burada yer alır.

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PADİŞAHLARIN EYÜP SULTAN TÜRBESİNE HİZMETLERİ

Bu kutlu sahabeye duyulan muhabbetten dolayı padişahlar türbeye hizmet etmek için oldukça özen gösterdi. Her eşyada bu gönül bağının izlerini görmemiz mümkündür.

I. Ahmet, Eyüp Sultan'ın sandukasını etrafını gümüş şebeke ile çevirdi. III. Selim türbenin etrafına som gümüşten parmaklıklar yaptırdı.

Sandukanın üzerinde Kâbe örtüsü yer alır. Bu II. Mahmud dönemine aittir. İçerde kabrin olduğu noktaya açılan sedef kakmalı ahşap kapı kanatlarını ise Sultan II. Abdülhamid bizzat kendi eliyle yaptı.

Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra en çok ziyaret edilen ve İstanbul'un kalbi olan Eyüp Sultan Türbesi'ndeydik. Siz bu kültürel değerimizin farkında mıydınız?

Görüş ve düşüncelerinizi yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.

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