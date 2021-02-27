Allah'ın güzel isimlerinden doksan üçüncüsü En-Nur'dur. “Âlemleri nurlandıran, aydınlatan" manasına gelir.

Sen, en- Nur'sun!

Âlemleri nurlandıran, aydınlatansın.

Zihinlere ve gönüllere nur yağdıransın.

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Nur isminin tecellisi ile kalpler aydınlanır;

kâinat, zihinler ve gönüller nurlanır.

Sen, gökleri ve yeri aydınlatıp, karanlık perdesini kaldıransın.

Nurunla yarattıklarını hidayete erdiren; doğru yola yönlendirensin.

Her şeyi dilediği an var eden ve yok eden Sen'sin.

İman edenleri karanlıklardan aydınlığa çıkaransın.

Hamd yalnızca Sana mahsustur.

Sen, sonsuz nurun kaynağısın.

Bütün nurlar ve nurlu varlıklar, nurunu Sen'den alır.

Sen dilediğini nuruna kavuşturan;

zihinlere ve gönüllere aydınlık ihsan edensin.

Her şeyi hakkıyla bilen ve görensin.

Peygamber Efendimizin (sav) duasında söylediği gibi;

"Allah'ım! Bedenimizi nur eyle."

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Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım!

Bize merhamet et,

kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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