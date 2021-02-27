Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 94: El-Hâdî

Allah'ın güzel isimlerinden doksan dördüncüsü El-Hâdî’dir. “Hidayet veren doğru yolu gösteren, rehberlik eden" manasına gelir.

Sen, el-Hâdî'sin.

Hidayet verensin.

Doğru yolu gösteren, rehberlik edensin.

Gerçeğe yönlendiren;

gerçeği görmeyi sağlayansın.

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Hâdî isminle kullarına akıl, muhakeme ve zaruri bilgileri verensin.

Ebedî mutluluk için mânevî yolu gösterensin.

Lütfunla rehberlik edensin.

İstediğini iyi işlerde başarıya ulaştıransın.

Dilediğine hidayet eden, dalaletten uzaklaştıransın.

Bütün canlılara yol gösterensin.

Sen'den başka hidayet veren yoktur.

Sen, dilediğini saptırır dilediğini de doğru yola iletirsin.

Hidayete girecek kullarını en iyi bilensin.

Rehber olarak gönderdiğin Kur'an-ı Kerim, hidayetinin bir vesilesidir.

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Ey dilediği kuluna doğru yolu gösteren Allah'ım!

Bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle;

doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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