Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 94: El-Hadi

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden el-Hâdî "hidayet veren doğru yolu gösteren, rehberlik eden" manasına gelir.
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Sen, el-Hâdî'sin.
Hidayet verensin.
Gerçeğe yönlendiren; gerçeği görmeyi sağlayansın.
Hâdî isminle kullarına akıl, muhakeme ve zaruri bilgileri verensin.
Dilediğine hidayet eden, dalaletten uzaklaştıransın.
Bütün canlılara yol gösterensin.
Sen, dilediğini saptırır dilediğini de doğru yola iletirsin.
Hidayete girecek kullarını en iyi bilensin.
Rehber olarak gönderdiğin Kur'an-ı Kerim, hidayetinin bir vesilesidir.
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Ey dilediği kuluna doğru yolu gösteren Allah'ım!
Bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle; doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.
Âmin...
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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