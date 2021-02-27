Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 92: En-Nâfi’

Allah'ın güzel isimlerinden doksan ikincisi En-Nâfi’dir. “Kullarının hayrını gözeten; muhafaza ve himaye eden" manasına gelir.

Sen, en-Nâfi'sin.

Fayda verensin.

Kullarının hayrını gözeten;

muhafaza ve himaye edensin.

**

Sen kulunun hayrını murad eden, bağışlayansın.

Çaresizlerin imdadına yetişen; ihtiyaçtan fazlasını lütfedensin.

Her faydalı ve hayırlı şeyi kudretinle yaratansın.

Yeryüzünü, kullarının menfaatine hizmetkâr eyleyensin.

Faydayı bilmek için zararı da verensin.

Sıhhat ve bereketle, kullarında Nâfi' ismini tecelli ettirensin.

Hayrı da şerri de yaratan Sen'sin.

Yarattıklarına nimet olarak verdiğin her şey Sen'dendir.

Sen, her şeye güç yetirensin.

Nâfi' isminin idrakine varan müminler,

yaptıkları iyiliklerin, âhirette kendilerine yarar sağlayacağını bilir.

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Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım!

Sen, yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin.

Hüküm Sen'indir.

Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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