Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 91: Ed-Dârr

Allah'ın güzel isimlerinden doksan birincisi Ed-Dârr'dır.

Sen, ed-Dârr'sın.

Hayrı da şerri de yaratansın.

Sıkıntılarla sınayarak, kullarına sabrı tavsiye edensin.

Fayda vereni de, zarar vereni de yaratan Sen'sin.

**

Sen'in verdiğin her sıkıntı bir imtihandır.

Dârr isminin idrakine varan müminler,

verdiğin zorlukları imtihan bilir; nefislerini terbiye eder.

Her musibete sabreder, her iyiliğe şükreder.

Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Sen'indir.

Nimet olarak gördüğümüz her şey Sen'dendir.

Kötülükleri, sıkıntıları, belâyı, musibeti, her şeyi yaratan yalnız Sen'sin.

Sen, zıtlıkları da yaratan, kâinatta dengeyi kuransın.

Hayır da şer de Sen'dendir.

Sen verdiğin her sıkıntıda bir hikmet gizleyensin.

**

Ey bütün cömertlerden daha cömert,

bütün merhametlilerden daha merhametli,

lütfu ve hikmeti geniş olan Allah'ım!

Sen, bütün kusurlardan münezzehsin.

Fayda vereni de, zarar vereni de yaratan Sen'sin.

Bize iki dünyada da ferahlık ver;

cehennem azabından bizleri muhafaza eyle!

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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