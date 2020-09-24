Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 9: El Aziz

Allah'ın güzel isimlerinden dokuzuncusu el Aziz’dir . “İzzet sahibi, her şeye galip olan” manasına gelir.

***

Sen, el-Âziz'sin!

İzzet sahibi, her şeye galip olansın.

Sonsuz ve çok değerli olan, en yüce izzet ve şerefin sahibisin.

Sen çok üstün ve güçlü, hep galip ve kuvvetli, en şerefli ve en değerlisin.

Asla âciz olmayan, kadri yücesin.

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Sen tek ilahsın.

Rahmet kapısının tek sahibi, günahları çok bağışlayansın.

Kuvvet ve galebe sahibi olan, asla mağlup edilemeyensin.

Senin kuluna bahşedeceğin şeref ve izzet gibisini, hiç kimse bahşedemez.

***

Rahmet kapısının tek sahibi, günahları çok affedensin.

Bizleri imanını kuvvetlendirdiklerinden, izzetinle şereflendirdiklerinden eyle!

***

Hükmünde her daim galip olan, mutlak üstünlüğün, sonsuz izzet, onur, azamet ve şerefin sahibisin.

Ey Âziz isminin sahibi, mutlak izzet sahibi olan Allah'ım!

Bizleri isminin tecellisiyle şerefyab ettiklerinden kıl.

Âmin.

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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