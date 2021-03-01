Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 88: El Gani

Allah'ın güzel isimlerinden seksen sekizincisi El Gani'dir. Kimseye muhtaç olmayan, her türlü ihtiyaçtan uzak olan anlamlarına gelir.

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Sen, el- Ganî'sin.

Her türlü zenginlik Sen'indir.

Kimseye muhtaç olmayan, her türlü ihtiyaçtan uzak olansın.

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Sen, bütün yarattıklarından müstağnisin.

Tek ve gerçek zenginlik sahibisin.

Mekândan münezzeh olarak varlığını sürdürensin.

Hiçbir hâlde, hiçbir zamanda,

hiçbir yerde ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayansın.

Kâinatta bulunan her şey Sen'in mülkiyetindedir.

Her şey varlığını sürdürmek için Sana muhtaçtır.

Sen, geçici zenginlikle kullarını imtihan edensin.

Bütün zenginliklerin sahibi yalnız Sen'sin!

Ganî isminin idrakine varan müminler,

sahip oldukları her şeyin emanet olduğunu bilir.

Sen, kullarının canları ve malları üzerinde,

dilediği gibi tasarruf edensin.

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Ey lütfu geniş olan Allah'ım!

Sen, kapına gelenleri boş çevirmezsin.

Rahmetine, merhametine, rızana muhtacız.

İsminin hürmetine,

affına muhtaç kullarının dualarını kabul eyle.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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