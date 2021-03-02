Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 85: Zü'l- Celali ve'l-İkram

Allah'ın güzel isimlerinden seksen beşincisi Zü'l- Celali ve'l-İkram'dır. Azamet sahibi ve yüce olan anlamlarına gelir.

**

Sen, Zü'l- Celâli ve'l-İkrâm'sın.

Azamet sahibi ve yüce olansın.

Cömert ve merhametli, ikram sahibisin.

Bütün varlıklarına her an türlü türlü ikramlarda bulunansın.

**

Sen, yücesin ve noksan sıfatlardan münezzehsin.

Bol rızık verensin.

Azamet ve celâlinle, her şeyi aslına döndürensin.

Her çeşit iyiliği veren,

tüm erdemleri kullarına bolca ikram edensin.

Zü'l- Celâli ve'l-İkrâm isminden nasibini alan müminler,

kulluk görevini yerine getirir, verilen nimet ve imkânları paylaşırlar.

Peygamber Efendimizin duasında söylediği gibi:

"Ey Allah'ım! Selâm sensin, selâmet sendendir.

Ey Celâl ve İkrâm sahibi Rabb'im! Sen yücesin."

**

Ey bütün nimetlerin sahibi olan Allah'ım!

Sen göklerin ve yerin, celâl ve ikrâm sahibi yaratıcısısın.

Kâinatı ayakta tutan Sen'sin.

Bu isimlerini şefaatçi yaparak, Sen'den istiyoruz.

Sonsuz ihsanından ve ikramından bize de nasip et.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

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