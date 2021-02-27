Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 80: Et-Tevvâb

Allah'ın güzel isimlerinden seksenincisi Et-Tevvâb'tır. “Tövbeleri çokça kabul eden" manasına gelir.

Sen et-Tevvâb'sın.

Tövbeleri çokça kabul edensin.

Hatalarından dönenlere lütfunla mukabelede bulunansın.

Bütün günahları bağışlayan, merhameti bol olansın.

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Sen kullarına tövbe kapılarını açan,

onları tövbeye sevk edecek sebepler yaratansın.

Sen'in Tevvâb ismin, kullarını tövbeye muvaffak kılar.

Gazabını rıza ve muhabbete dönüştürür.

Şüphesiz Sen, tövbe edenleri çokça sevensin.

Kötü yoldan dönen kullarına, lütuf ve merhametinle iltifat edersin.

İşlediği günahlardan pişman olanların tövbelerini daima kabul edensin.

Peygamber Efendimizin sohbetleri esnasında söylediği gibi;

"Rabbim, beni bağışla, tövbemi kabul et!

Şüphe yok ki Sen hatalarından dönenlere lütfunla mukabelede bulunan ve bütün günahları bağışlayansın."

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Ey tövbeleri çokça kabul eden Allah'ım!

Kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarımızı bilen Sen'sin.

Ölümün soğuk nefesi yakalamadan,

Sana dönmemizi ve Sana tövbe etmemizi nasip et.

Bizlere mağfiret eyle, günahlarımızı bağışla.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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