Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 7: El -Mü’min

Allah'ın güzel isimlerinden yedincisi el -Mümin’dir. “Güven veren, vaadine güvenilen, emin kılan, koruyan” manasına gelir.

***

Sen, el-Mü'min'sin!

Güven veren, emin kılan, koruyansın.

Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyan, onları rahatlatansın.

İmanın kaynağı ve mutlak güven verensin.

El-Mü'min isminle Sen, kullarına güven veren, onları zulümden koruyan iman ve emniyet verensin.

Şüpheleri gideren, vaadine güvenilen, korku ve endişeden koruyansın.

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Kendi zatına ait olan bu ismi kullarına da bahşeden, yarattıklarını şereflendiren Sen'sin.

Kötülüklerden bizleri koruyan, himayesine alan Sen'sin.

Sen, kalplerden şüpheleri kaldıransın.

Sana sığınanları koruyan, güven verensin.

Peygamberimizin (sav) "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş sayılmazsınız" sözüne uyanlardan eyle.

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Ey imanın mutlak kaynağı olan Allah'ım!

Bize gerçek imanı sevdir.

Âmin

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Seslendiren: Adilcan Demirel

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

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