Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 67: El Vâhid

Allah'ın güzel isimlerinden altmış yedincisi El Vâhid'dir. “Zat, sıfat ve fiillerinde ortağı olmayan, kimseye hesap vermeyen; benzeri ve dengi bulunmayan” manasına gelir.

Sen, el- Vâhid'sin.

Bir ve teksin.

Zat, sıfat ve fiillerinde ortağı olmayansın.

Kimseye hesap vermeyen; benzeri ve dengi bulunmayansın.

**

Sen, ezelden beri tek ve yegâne olansın.

Kâinatı yaratıp, idare edensin.

Bizi yaratan, hayat veren; yedirip, içiren Sen'sin.

Sonsuz kudret ve irade yalnız Sana mahsustur.

Sen, bölünmesi ve artması mümkün olmayan tek varlıksın.

Sen'in Vâhid ismin ortaklığı yok eder.

Her şeyi yaratan ve sahibi olan Sen'sin.

Sen'in hiçbir sıfatının benzeri başkasında yoktur.

Sen, zatında,

sıfatlarında,

isimlerinde ve

hükümlerinde bir olansın.

**

Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım!

Kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla.

Bizi Cennetine, "La ilahe illallah" diyerek girenlerden eyle.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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