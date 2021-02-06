Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 6: Es -Selam

Allah'ın güzel isimlerinden altıncısı es -Selam’dır. “Esenlik veren, her türlü tehlikelerden selamete çıkaran” manasına gelir.

***

Sen es-Selâm'sın!

Her türlü tehlikeden selametle çıkaransın.

Sen'in Selâm ismin, dertten, beladan, ayıptan, kusurdan beri olduğunu söyler.

Sen, salim kalan, kullarını olanlardan selamete çıkaran, cennetteki kullarına selam edensin.

Selâm isminin tecellisi ile Sen, kâinattaki mutlak uyumu sağlayansın.

Sen Melîk'sin, Kuddûs'sün, Selâm'sın…

***

Allah'ım Sen selamsın.

Selamet de Sen'dendir…

Bizleri her türlü tehlikeden selamete çıkar.

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Ey kullarını bütün tehlikelerden ve kötülüklerden selamete ulaştıran Allah'ım!

Bizi barış, huzur ve mutluluk içinde yaşat!

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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