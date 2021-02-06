Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 6: Es -Selam

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden altıncısı es -Selam’dır. “Esenlik veren, her türlü tehlikelerden selamete çıkaran” manasına gelir.
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Sen es-Selâm'sın!
Her türlü tehlikeden selametle çıkaransın.
Senin Selâm ismin, dertten, beladan, ayıptan, kusurdan beri olduğunu söyler.
Sen, salim kalan, kullarını olanlardan selamete çıkaran, cennetteki kullarına selam edensin.
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Selâm isminin tecellisi ile Sen, kâinattaki mutlak uyumu sağlayansın.
Sen Melîk'sin, Kuddûs'sün, Selâm'sın…
Yaratılan tüm varlıklar, Sen'in Selâm isminin sonsuz tecellilerine mazhardır.
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Allah'ım Sen selamsın.
Selamet de Sen'dendir…
Bizleri her türlü tehlikeden selamete çıkar.
Bizleri selamı yayanlardan, barış ve huzuru koruyanlardan, müminler arası muhabbeti artıranlardan eyle.
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Ey kullarını bütün tehlikelerden ve kötülüklerden selamete ulaştıran Allah'ım!
Barış, huzur ve mutluluk içinde yaşat!
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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