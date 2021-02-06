Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 6: Es -Selam

Allah'ın güzel isimlerinden altıncısı es -Selam’dır. “Esenlik veren, her türlü tehlikelerden selamete çıkaran” manasına gelir.

***

Sen es-Selâm'sın!

Her türlü tehlikeden selametle çıkaransın.

Senin Selâm ismin, dertten, beladan, ayıptan, kusurdan beri olduğunu söyler.

Sen, salim kalan, kullarını olanlardan selamete çıkaran, cennetteki kullarına selam edensin.

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Selâm isminin tecellisi ile Sen, kâinattaki mutlak uyumu sağlayansın.

Sen Melîk'sin, Kuddûs'sün, Selâm'sın…

Yaratılan tüm varlıklar, Sen'in Selâm isminin sonsuz tecellilerine mazhardır.

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Allah'ım Sen selamsın.

Selamet de Sen'dendir…

Bizleri her türlü tehlikeden selamete çıkar.

Bizleri selamı yayanlardan, barış ve huzuru koruyanlardan, müminler arası muhabbeti artıranlardan eyle.

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Ey kullarını bütün tehlikelerden ve kötülüklerden selamete ulaştıran Allah'ım!

Barış, huzur ve mutluluk içinde yaşat!

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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