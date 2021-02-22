Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 55: El-Metin

Allah'ın güzel isimlerinden 55'incisi el-Metîn'dir. Çok sağlam, kuvveti çok şiddetli olan demektir.

El-Metîn

Sen, el-Metîn'sin.

Çok sağlam, kuvveti çok şiddetli olansın.

Güç ve kuvveti asla azalmayansın.

Sana hiçbir iş meşakkat veremez.

Hiçbir hâl Sen'i aciz bırakamaz.

**

Sen, hiç kimsenin yardımına muhtaç olmayansın.

Hiç kimse de Sen'in iradene karşı gelemez.

Sen'in el- Kaviyy ismin, kudretinin kemalini ifade eder;

el-Metîn ismin de kuvvetinin şiddetini bildirir.

Sen'in rahmetini önleyecek bir kudret olmadığı gibi gazabından da kurtaracak bir kuvvet yoktur.

Sen'in gücün hiçbir şekilde hiçbir yerde zedelenemez.

el-Metîn isminle Sen, kudret ve rahmetini, yarattıklarının aynalarında gösterensin.

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Ey gökleri ve yeri,

görünen ve görünmeyen âlemleri yaratan Allah'ım!

Her şeyin devamında el-Metîn isminin tecellisini görürüz.

Sen'den başka ilah olmadığına şehadet ederiz.

Nefsimizin şerrinden Sana sığınırız.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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