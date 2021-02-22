Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 54: El-Kaviyy

Allah'ın güzel isimlerinden 54'üncüsü el-Kaviyy'dir. Her şeye gücü yeten, gücü sonsuz anlamına gelir.

Sen el-Kaviyy'sin!

Her şeye gücü yetensin.

Kuvvet ve kudretin ifadesisin.

Gücü sonsuzsun;

bir sınıra sığmaz, ölçüye gelmezsin.

***

Sen, kuvvetinde zayıflık olmayansın.

Sen'in kudretine hiçbir güç dayanamaz.

Sen'in gücünün yetmeyeceği bir şey düşünülemez.

Hiçbir şey Sana, ağır ve yorucu gelmez.

Yarattıklarını korumak, Sana zor gelmez.

Sen'in kudretin tüm sıfatların gibi sınırsızdır.

Yaratılmışların istersen milyarlarca örneğini yaratırsın,

kudretinden zerre eksilmez.

**

Sonsuz kudret sahibi "Kaviyy" olan Allah'ım!

Güç ve kudret sadece Sana aittir.

Hayat ve ölümün fitnesinden Sana sığınırız.

Âmin

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

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