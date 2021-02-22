Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 53: El-Vekil

Allah'ın güzel isimlerinden elli üçüncüsü el-Vekîl'dir. İşlerin hepsini idare eden, gören anlamına gelir.

**

Sen el-Vekîl'sin!

İşlerin hepsini idare edensin.

Sana tevekkül edenlerin işlerini hayreyleyensin.

Sen her şeyden müstağnisin.

İşlerin hepsini görensin.

***

el-Vekîl isminle Sen,

her şeyin sahibi ve gözetleyicisi olansın.

Sana tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıransın.

Hiçbir işinde vekile muhtaç olmayansın.

Şüphesiz Sen, kullarını çok iyi görensin.

Sana güvenmek, kalp için büyük kuvvettir!

Güvenilen, koruyan, yardım eden, görüp-gözetensin.

**

Ey kalbe ferahlık ve şifa veren Allah'ım!

Sana teslim olduk,

Sana inandık,

Sana güvendik.

Ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, cahillik etmekten bizleri koru.

Âmin

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

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